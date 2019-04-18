"سامسونج" تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تلفزيونات 2019

دبي- محمد علاء الدين:

كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات، عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تلفزيونات " QLED"، التي بدأت طرحها لدى المتاجر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بداية من 17 أبريل الجاري.

جاء ذلك خلال فعاليات Tech summit الذي عقد اليوم الخميس في مدينة دبي بالإمارات.

وذكرت الشركة أن أجهزة تلفزيون 2019 QLED 8Kمزودة بمعالج كوانتوم وتقنية الذكاء الاصطناعي لمعالجة الصور وجعلها أكثر وضوحا.

وبحسب العرض التقديمي حول تقنيات الذكاء الاصطناعي فإنها تقوم بتحسين جودة المحتوى المعروض تلقائيا إلى دقة 8k بغض النظر عن جودة الصورة من المصدر الأصلي.

وسيكون المعالج متاحاً أيضاً على طرزQLED 4K من سامسونج. ولا تعتمد تقنية الذكاء الاصطناعي في التلفزيون على الإنترنت، حيث تقوم بضبط إضاءة الشاشة وألوانها بحسب إضاءة المكان ونوع المحتوى سواء أفلام أو ألعاب أو مباريات أو أخبار وذلك بشكل تلقائي.

وقال سونج وان ميونج، رئيس المكتب الإقليمي في شركة سامسونج للإلكترونيات، إن الجيل التالي من تلفزيونات سامسونج يعتمد على تقنيات عرض مبتكرة. وأضاف أن تلفزيون QLED مزود بالمساعد الرقمي "بيكسبي" الذي يستجيب للأوامر الصوتية للمستخدمين.