طارق فايد: ندرس طرح بنك القاهرة في بورصة لندن

كتبت- منال المصري:

قال طارق، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن البنك يدرس طرح بنك القاهرة، بشكل مزدوج في البورصة المصرية، وبورصة لندن أو غيرها من البورصات الخارجية الأخرى.

وأضاف ردا على سؤال لمصراوي، في مؤتمر صحفي اليوم، إن البنك يتفاوض حاليا مع مستشاري عملية الطرح لتحديد أفضل الأسواق الخارجية المناسبة لاستقبال طرح بنك القاهرة.

وقال فايد، إن النسبة الأكبر من الطرح ستكون، طرحا خاصا، والباقي طرح ثانوي في السوق.

وأضاف أن الطرح الخاص يستهدف بنوك خليجية بشكل أساسي وكذلك بنوك عالمية ومستثمرين أفراد.

وقال فايد، في المؤتمر الصحفي الذي عقد، للإعلان عن نتائج أعمال البنك وشعاره الجديد، إن قيمة الحصة التي سيتم طرحها من أسهم البنك في تتراوح بين 300 و400 مليون دولار.

وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزي، قال في تصريحات لوكالة بلومبرج، يوم الاثنين الماضي، إن طرح بنك القاهرة في البورصة، سيكون خلال العام الجاري، وان نسبة الطرح ستكون في حدود 20 أو30%، وأن البيع سيكون في البورصة المصرية.

وبنك القاهرة واحدًا من أكبر البنوك العامة في مصر وهو مملوك بالكامل لبنك مصر، ثاني أكبر بنك حكومي في مصر.

وقال فايد إن البنك انتهى من خطة إعادة وتطوير البنك وتجهيزه لعملية الطرح في أي وقت، مشيرا إلى أن البنك قرر احتجاز حوالي 50% من أرباحه في 2018، والتي سجلت 2.5 مليار جنيه من أجل تدعيم قاعدته الرأسمالية.

وأضاف أن نسبة توظيف القروض الودائع بالبنك تجاوزت 50%، خلال العام الماضي مقابل 36%، وذلك في ظل زيادة حجم التوظيف نتيجة عمليات مصرفية حقيقية.

وأشار إلى أن ميزانية البنك تخطت 165 مليار جنيه، وأن حصته السوقية تبلغ حوالي 5%، وأن العائد على الأصول وحقوق الملكية في البنك بلغ نحو 1.7 مليار جنيه.

وقال فايد، إن نسبة الديون المتعثرة تراجعت من 5% من محفظة البنك إلى 3.4%، وأن نسبة الأصول غير المستغلة تتراوح بين 1 و2%.

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