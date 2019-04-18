طارق فايد: قيمة طرح بنك القاهرة في البورصة تصل إلى 400 مليون دولار

كتبت- منال المصري:

قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن قيمة الحصة التي سيتم طرحها من أسهم البنك في البورصة المصرية، تتراوح بين 300 و400 مليون دولار

وأضاف فايد، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن "نسبة الطرح بين 20 و30% من أسهم البنك وتتراوح قيمتها بين 300 إلى 400 مليون دولار، لكن حالة السوق الداخلية والخارجية هي التي تحدد في النهاية قيمة الطرح.. والذي سيكون الأكبر في سوق المال المصري".

وقال فايد، إن "طرح بنك القاهرة متوقع يكون قبل نهاية العام.. لكن ذلك يرتبط بحالة الأسواق داخليا وخارجيا، وجاهزية الأسواق الخارجية والناشئة، وهي كلها عوامل تتدخل في عملية طرح البنك".

وقال فايد، إن طرح حصة من بنك القاهرة، سيكون منه جزء في السوق الأولي -أي طرح خاص على مؤسسات أو مستثمرين كبار- والأخر في السوق الثانوي، لكنه لم يحدد نسبة كل منهما.

وأضاف أن جزء من الطرح سيكون في البورصات الخارجية وذلك لارتفاع حجم الطرح.

وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزي، قال في تصريحات لوكالة بلومبرج، يوم الاثنين الماضي، إن طرح بنك القاهرة في البورصة، سيكون خلال العام الجاري، وان نسبة الطرح ستكون في حدود 20 أو30%، وأن البيع سيكون في البورصة المصرية.

وقال فايد، في المؤتمر الصحفي الذي عقد للإعلان عن تغيير شكل علامته التجارية، إن البنك انتهى من خطة إعادة وتطوير البنك وتجهيزه لعملية الطرح في أي وقت.

وبنك القاهرة واحدًا من أكبر البنوك العامة في مصر وهو مملوك بالكامل لبنك مصر، ثاني أكبر بنك حكومي في مصر.

وقال فايد إن تغيير شعار البنك يرتبط برؤية البنك الجديدة وتركيزه على العملاء المستهدفين في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن عدد عملاء بنك القاهرة يتجاوز حاليا 2.5 مليون عميل.

وقال فايد إن الحصة السوقية لبنك القاهرة في السوق المصري، تقترب حاليا، من 5%.

وأضاف أن إجمالي ميزانية البنك تبلغ 160 مليار جنيه، وأن البنك حقق نموا في أداء جميع قطاعاته بنسبة تجاوزت 100% في عام واحد.

وأشار إلى أن محفظة شركة التأجير التمويلي "كايرو" التابعة للبنك، تجاوزت مليار جنيه في أول 9 أشهر من تأسيسها.

وكان بنك القاهرة أعلن الشهر الماضي عن تحقيق صافي أرباح بعد الضرائب بقيمة 2.5 مليار جنيه، خلال العام الماضي، بنسبة نمو تخطت 200%.

وفي بداية الأسبوع الجاري قرر البنك تغيير علامته التجارية في إطار خطة تطويره.

وبدأ البنك خلال الأيام الماضية رفع اللوجو القديم من على جميع فروع البنك المنتشرة على مستوى الجمهورية، ووضع اللوجو الجديد.

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