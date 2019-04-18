بنك القاهرة يحصل على موافقة المركزي لإطلاق خدمة "الإنترنت بنكنج"

كتبت- منال المصري:

قال طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن البنك حصل على موافقة البنك المركزي لإطلاق خدمة "الإنترنت بنكنج" بهدف إتاحة الخدمات المصرفية الإلكترونية للأفراد، ومن المنتظر إتاحتها للشركات بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة.

وأضاف فايد خلال مؤتمر صحفي للبنك اليوم الخميس، أن البنك يخطط لإطلاق خدمة "الموبايل بنكنج" خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة بعد الانتهاء من الحصول على موافقة البنك المركزي تدعيما للشمول المالي.

وأشار إلى أن البنك يستهدف إطلاق بين 90 فرعا إلى 100 فرع جديد خلال 3 سنوات، طبقا لخطة البنك من أجل تحقيق الشمول المالي.

وذكر فايد أن البنك يستهدف إطلاق 650 ماكينة صراف آلي جديدة، ليصل عدد الماكينات إلى 1100 ماكينة صراف آلي نهاية العام الجاري.

وأوضح أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تستحوذ على نسبة 15% من إجمالي محفظة البنك، مستهدفا زيادتها إلى 20% بنهاية العام الجاري.

وقال فايد إن محفظة تشغيل القروض للودائع تجاوزت نسبة الـ 50%، مما يبرهن على دور البنك في تمويل المشروعات المختلفة.