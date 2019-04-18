اليوم.. لجنة الطروحات الحكومية تحدد الشركة المقبلة بعد الشرقية للدخان

كتبت- شيماء حفظي:

قال مصدر باللجنة الوزارية لبرنامج الطروحات الحكومية، إن اللجنة ستعقد اجتماعا اليوم الخميس، لاختيار الشركة المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

"كان من المتوقع أن يتم طرح حصة من شركة أبو قير للأسمدة خلال الفترة المقبلة، لكن لجنة الطرح ستقرر اليوم الشركة المقبلة في البرنامج" بحسب ما قاله المصدر، لمصراوي.

وطرحت الحكومة الشهر الماضي 4.5% من أسهم الشرقية للدخان بالبورصة، بقيمة 1.7 مليار جنيه، ضمن برنامج الحكومة لطرح حصص من شركات وبنوك حكومية في البورصة، بحصيلة متوقعة 10 مليارات جنيه في العام المالي الجاري.

وتضم الدفعة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية، إلى جانب الشرقية للدخان، طرح حصص في كل من شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وشركة أبو قير للأسمدة، بعد استعباد طرح حصة إضافية من شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك).

وهذه الشركات مدرجة بالفعل في البورصة ويجري التداول على أسهمها، وتعتزم الحكومة طرح حصص إضافية منها في السوق، ضمن برنامج متفق عليه مع صندوق النقد الدولي لطرح مجموعة من الشركات الحكومية والبنوك في البورصة.

وكان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، قال في تصريحات الشهر الماضي، إنه سيتم طرح حصة إضافية من شركتي الإسكندرية لتداول الحاويات وأبو قير للأسمدة قبل عيد الفطر.

وأضاف توفيق أنه سيتم طرح شركة على الأقل من الشركتين من خلال مستثمر استراتيجي على غرار طرح شركة الشرقية للدخان.

وأوضح أن طرح نسبة جديدة من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير سيكون من خلال زيادة رأسمال الشركة وأن هذه العملية قيد الدراسة.

وقال الوزير حينها، إن الدفعة الثانية من برنامج الطروحات ستتضمن طرحا أوليا لعدد من الشركات غير المتداولة في البورصة مشيرا إلى أنه تم تغيير الشركات المعلنة خلال برنامج الطروحات الحكومية في مارس 2018.

وقال إنه من المتوقع تنفيذ الدفعة الثانية من الطروحات خلال الفترة من سبتمبر وحتى ديسمبر 2019.