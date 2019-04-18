"العاصمة الإدارية" توقع بروتوكول تنفيذ شبكة الغاز الطبيعي بالحي الحكومي

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بروتوكول تعاون بين البترول والإنتاج الحربي لتوريد عدادات غاز مسبقة

كتب- مصطفى عيد:

شهد طارق الملا وزير البترول، توقيع بروتوكول تنفيذ شبكة الغاز الطبيعي بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة بين شركة غاز القاهرة، وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بتكلفة استثمارية 31.5 مليون جنيه، لتنفيذ البنية الأساسية اللازمة لتوصيل الغاز الطبيعي إلى مباني مؤسسات الدولة بالحي الحكومي.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الخميس، وقع البروتوكول أحمد زكي عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، ومحمد حسن قنديل رئيس شركة غاز القاهرة، بحضور مصطفى هلال نائب رئيس شركة إيجاس للتخطيط ومشروعات الغاز، ومحمد عبد اللطيف مدير عام شركة العاصمة الإدارية.

وقال طارق الملا إن التطور الإيجابي الذي تشهده أعمال العاصمة الإدارية الجديدة على أرض الواقع يؤكد الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية تجاه هذا المشروع القومي العملاق.

وأضاف أن من المخطط بدء إطلاق الغاز الطبيعي إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة بعد الانتهاء من أعمال تنفيذ البنية الأساسية اللازمة لتوصيل الغاز وفقاً للخطة الزمنية الموضوعة.

وذكر الوزير أن وزارة البترول تعمل على إعطاء دفعات لتنفيذ برامج عمل سريعة لتوصيل الغاز الطبيعي إلى كافة المشروعات القومية الحيوية التي تنفذها الدولة حاليا بخطوات سريعة ومنضبطة في إطار دفع عجلة التنمية الشاملة.

وأشار إلى أن الإسراع بتوصيل الغاز للمشروعات الجديدة يهدف إلى تلبية احتياجات التوسع العمراني المستمر للدولة من خدمات الغاز الطبيعي باعتبارها خدمات حضارية متميزة، كما شدد على تنفيذ أعمال التوصيل بواسطة الكوادر المصرية المؤهلة وفقاً للمواصفات القياسية وأعلى معايير الجودة ومراعاة ظروف التشغيل الآمنة.

وقال أحمد زكي عابدين إن مشروع تنفيذ شبكة الغاز الطبيعي للحي الحكومي بالمرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية يستهدف توصيل الخدمة إلى مباني وزارات الحكومة على مساحة 153 فدانا ومباني كبرى مؤسسات الدولة.

وأضاف أن تنفيذ المشروع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من كافة مشروعات المرافق والخدمات بالعاصمة الإدارية في الموعد المحدد ومن ضمنها توصيل الغاز الطبيعي.

وأشار عابدين إلى التعاون المشترك مع وزارة البترول في مشروع العاصمة الإدارية "والذي يعد نموذجا ناجحا، وتعاونا مستمرا وممتدا منذ بداية العمل بهذا المشروع القومي العملاق وخاصة الأعمال الخاصة بتوفير الغاز الطبيعي".

وأشاد بالمستويات التي تقدمها شركات التوصيل التابعة لقطاع البترول والتزامها بالتنفيذ في التوقيتات المحددة مع مراعاة تطبيق أعلى مستويات الجودة.

وأوضح عابدين أن هذا التعاون يشمل تنفيذ محطة التبريد بالغاز الطبيعي من خلال شركة "جاس كول" التي تقدم مستويات أداء متميزة، وقيام شركة غاز مصر بتنفيذ شبكة الغاز الرئيسية ومحطة تخفيض ضغط الغاز بالعاصمة الإدارية، بالإضافة إلى العقد المبرم اليوم.

وقال رئيس شركة غاز القاهرة، إن مشروع توصيل الغاز الطبيعي للحي الحكومي سيجري تنفيذه بوتيرة عمل سريعة ضماناً للانتهاء من التنفيذ وفقاً للخطة الزمنية الموضوعة وذلك على أربعة محاور رئيسية يتم بعضها بالتوازي مع الآخر.

وأضاف أن هذه المحاور تبدأ بإعداد الدراسات والمقايسات اللازمة لبدء الأعمال في منطقة التنفيذ، وتوريد كافة المهمات والمستلزمات اللازمة لإنجاز المشروع ، مع العمل بالتوازي على إنشاء الخطوط الرئيسية والفرعية بطول 10 و32 كيلو متر لتغذية الحي الحكومي بالغاز الطبيعي، ويتم توفير كافة الكوادر الهندسية والفنية المتخصصة للانتهاء من التنفيذ في الوقت المحدد مع الحفاظ على أقصى معدلات الأمن والسلامة.