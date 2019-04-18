البنك الأهلي يفتتح فرعا جديدا للخدمات الإلكترونية بالإسكندرية

كتبت- منال المصري:

قال البنك الأهلي المصري، في بيان اليوم الخميس، إنه افتتح رابع فروعه للخدمة الإلكترونية بمول سيتي سنتر بالإسكندرية، ضمن خطة تهدف إلى توسيع قاعدة الشرائح التي يستهدفها البنك من تلك الفروع والتي تتيح تقديم الخدمات المصرفية بالكامل إلكترونيا للعملاء.

ويعتبر الفرع الجديد في الإسكندرية هو رابع فروع الخدمة الإلكترونية التي أطلقها البنك الأهلي والتي يعتزم البنك تعميمها خلال المرحلة المقبلة في كل المحافظات.