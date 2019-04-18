  • عاجل:أول إجراء حكومي بشأن عدادات ذكية للغاز مسبوقة الدفع

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    التعديلات الدستورية حريق نوتردام الطقس عزل البشير أمم أفريقيا 2019 احتجاجات الجزائر محمد صلاح أسعار الوقود

    لافارج مصر تدشن مصنعا لإعادة تدوير المخلفات باستثمارات 200 مليون جنيه

    01:41 م الخميس 18 أبريل 2019
    لافارج مصر تدشن مصنعا لإعادة تدوير المخلفات باستثمارات 200 مليون جنيه

    وزيرة البيئة أثناء تدشين المصنع الجديد

    القاهرة- مصراوي

    دشنت شركة لافارج مصر اليوم الخميس مصنعا لإعادة تدوير المخلفات في العين السخنة شرقي القاهرة باستثمارات 200 مليون جنيه.

    وقالت الشركة التابعة لمجموعة لافارج هولسيم في بيان إن مصنعها الجديد "جيوسايكل مصر" هو الأكبر للمجموعة في الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال إعادة تدوير المخلفات الزراعية والصناعية والبلدية غير الخطرة، وتحويلها إلى وقود بديل عالي الجودة قابل لإعادة الاستخدام كبديل للسولار والمازوت والغاز.

    وتبلغ طاقة المصنع 400 ألف طن سنويا وسيوفر الوقود البديل في شكله النهائي لاستخدامه في مصنع لافارج للأسمنت بالعين السخنة.

    وزيرة البيئة شركة لافارج المخلفات تدوير المخلفات العين السخنة

    الخبر التالى:

    البنك الأهلي يفتتح فرعا جديدا للخدمات الإلكترونية بالإسكندرية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان