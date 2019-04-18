لافارج مصر تدشن مصنعا لإعادة تدوير المخلفات باستثمارات 200 مليون جنيه

القاهرة- مصراوي

دشنت شركة لافارج مصر اليوم الخميس مصنعا لإعادة تدوير المخلفات في العين السخنة شرقي القاهرة باستثمارات 200 مليون جنيه.

وقالت الشركة التابعة لمجموعة لافارج هولسيم في بيان إن مصنعها الجديد "جيوسايكل مصر" هو الأكبر للمجموعة في الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال إعادة تدوير المخلفات الزراعية والصناعية والبلدية غير الخطرة، وتحويلها إلى وقود بديل عالي الجودة قابل لإعادة الاستخدام كبديل للسولار والمازوت والغاز.

وتبلغ طاقة المصنع 400 ألف طن سنويا وسيوفر الوقود البديل في شكله النهائي لاستخدامه في مصنع لافارج للأسمنت بالعين السخنة.