بروتوكول تعاون بين البترول والإنتاج الحربي لتوريد عدادات غاز مسبقة الدفع

كتب- مصطفى عيد:

شهد طارق الملا وزير البترول، ومحمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي والشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" في مجال إنتاج عدادات الغاز مسبوقة الدفع والذكية، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الخميس، يهدف هذا البروتوكول إلى التعاون بين شركة إيجاس، وشركة المعصرة للصناعات الهندسية "مصنع 45 الحربي"، إحدى الشركات العاملة في مجال إنتاج وصيانة عدادات الغاز، وذلك لتطوير وإنتاج عدادات الغاز مسبوقة الدفع والمجهزة أن تكون عدادات ذكية طبقاً لأحدث المواصفات العالمية لعدادات الغاز.

وقالت البترول إنه بموجب هذا البروتوكول تقوم وزارة الإنتاج الحربي بتصنيع عدادات الغاز مسبوقة الدفع والذكية، وتقديم الدعم الفني المطلوب في مراحل التشغيل، وإعداد دورات تدريبية مكثفة للقائمين على مراحل التشغيل بشركة "إيجاس"، وتبادل الخبرات الفنية والتكنولوجية والمعلومات الخاصة بإنتاج العدادات.

وذكر وزير البترول أن هذا البروتوكول يأتي في إطار التعاون مع الشركات المصرية من أجل دعم وتشجيع وتنمية الصناعات والمنتجات المحلية، حيث يتم الاستفادة من خبرات شركات الإنتاج الحربي في مجال إنتاج عدادات الغاز لتلبية احتياجات الشركة القابضة للغاز من عدادات الغاز الطبيعي مسبوقة الدفع والذكية.

وأشار إلى أن البروتوكول يستهدف أيضا تطوير منظومة قياس استهلاك الغاز، وتقليل الفاقد من الاستهلاك للنهوض بصناعة العدادات بما يطابق المواصفات الفنية المطلوبة، حيث تشمل العدادات التي ستوردها الإنتاج الحربي لشركة "إيجاس" جميع متطلبات التشغيل من الهارد وير، والسوفت وير، على أن يكون السوفت وير الخاص بالعداد مجهزاً للتخاطب مع أي عداد آخر.