أسعار الدولار تنخفض أمام الجنيه في 7 بنوك مع بداية التعاملات

كتب- مصطفى عيد:

هبط سعر الدولار أمام الجنيه في 7 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستواه مساء أمس الأربعاء، بينما استقر السعر في 3 بنوك أخرى.

وهبط سعر العملة الأمريكية قرشين في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والتجاري الدولي إلى 17.18 جنيه للشراء، و17.28 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار 3 قروش في بنوك الإسكندرية، والعربي الأفريقي، وقناة السويس إلى 17.18 جنيه للشراء، و17.28 جنيه للبيع.

وانخفض سعر العملة الأمريكية 3 قروش في بنك التعمير والإسكان، إلى 17.22 جنيه للشراء، و17.32 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، عند 17.21 جنيه للشراء، و17.31 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك البركة عند 17.22 جنيه للشراء، و17.32 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتًا في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.29 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.