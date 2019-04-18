أكثر الكلمات إنتشاراً

التعديلات الدستورية حريق نوتردام الطقس عزل البشير أمم أفريقيا 2019 احتجاجات الجزائر محمد صلاح أسعار الوقود

موديز ترفع تصنيفها الائتماني لمصر إلى (‭B2‬) مع نظرة مستقبلية مستقرة

03:18 ص الخميس 18 أبريل 2019
موديز ترفع تصنيفها الائتماني لمصر إلى (‭B2‬) مع نظرة مستقبلية مستقرة

وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية

وكالات:

رفعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية تصنيفها الائتماني لمصر إلى (‭‭B2‬‬)، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة إنها تتوقع أن الإصلاحات المالية والاقتصادية ستدعم تحسنًا تدريجيًا، لكنه مطرد في مؤشرات المالية العامة لمصر، وسترفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

كما رفع الوكالة تصنيفاتها لإصدارات الديون الطويلة الأجل للحكومة المصرية بالعملة الأجنبية والعملة المحلية إلى (‭‭B2‬‬) من (‭‭B3‬‬).

وقالت إن رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس قدرة على الصمود أمام الصدمات الخارجية لإعادة التمويل على الرغم من متطلبات كبيرة لمجمل الاقتراض.​

وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية مصر الإصلاحات المالية الإصلاحات الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان