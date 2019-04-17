"خفض دعم الوقود والكهرباء".. 5 أرقام عن الدعم في الموازنة الجديدة (إنفوجرافيك)

إعداد: شيماء حفظي

تصميم: أحمد كامل

أظهرت بيانات مشروع موازنة العام المالي المقبل، عن تخصيص 327 مليار و699 مليون جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بانخفاض طفيف عن العام المالي الجاري الذي بلغت فيه مخصصات هذا البند 328 مليار و291 مليون جنيه.

ويشمل هذا البند كل ما يتعلق بالإنفاق على دعم المواد البترولية والسلع التموينية والأدوية والتأمين الصحي ودعم الصادرات وغيرها من المجالات والقطاعات التي تدعمها الدولة.

وشهد بند الإنفاق على دعم المواد البترولية تخفيضا بنسبة 40.5% ليصل إلى نحو 53 مليار جنيه، مقابل 89 مليار جنيه في العام المالي الجاري.

وفي الإنفوجرافيك التالي أبرز 5 أرقام في موازنة الدعم للعام المالي المقبل (2019-2020):