السياحة المصرية تستعيد عافيتها في 2018 (إنفوجرافيك)

كتب- مصطفى عيد:

تصميم- مايكل عادل:

شهدت مؤشرات قطاع السياحة في مصر انتعاشا ملحوظا خلال عام 2018، مقارنة بما كانت عليه في العام قبل الماضي.

وكان سقوط طائرة ركاب روسية في سيناء في أكتوبر 2015، تسبب في ضرر بالغ لقطاع السياحة بمصر خلال عام 2016 بعد تعليق الرحلات من عدة دول على رأسها روسيا التي كانت المصدر الأول للسياح بالنسبة لمصر.

ولكن مع مرور الوقت وتحسن توافد السياح من دول أخرى، شهد قطاع السياحة تحسنا ملحوظا في عام 2017، ثم استكمل تعافيه في العام الماضي.

ويرصد مصراوي أبرز التطورات بمؤشرات السياحة في عام 2018 عبر الإنفوجرافيك التالي، بحسب بيانات البنك المركزي.