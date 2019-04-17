تباطؤ نمو إيرادات مجموعة فالنتينو الإيطالية للأزياء في 2018

القاهرة- وكالات:

قال ستيفانو ساسي، الرئيس التنفيذي لفالنتينو إن إيرادات مجموعة الأزياء الإيطالية، المملوكة لشركة ماياهولا للاستثمار القطرية، نمت في العام الماضي بوتيرة أبطأ مقارنة مع 2017.

ونقلت وكالة رويترز عن ساسي، اليوم الأربعاء إن إيرادات فالنتينو بلغت نحو 1.2 مليار يورو (1.36 مليار دولار) في العام الماضي، لكنه لم يذكر رقما محددا لمقدار الزيادة في المبيعات.

وحققت فالنتينو إيرادات بقيمة 1.16 مليار يورو في 2017، بارتفاع نسبته سبعة بالمئة بأسعار الصرف الثابتة أو بزيادة خمسة بالمئة بالأسعار الجارية.

وقال ساسي خلال مؤتمر للقطاع "حققنا المزيد من النمو في 2018 لكن ليس بالوتيرة التي اعتدنا عليها“ مضيفا أن فالنتينو مازالت تملك ”طموحات لنمو كبير".

وقال إنه يلحظ اتجاها إيجابيا في جميع الأسواق في الأشهر الأولى من 2019.

وامتنع ساسي عن التعليق عندما سُئل بشأن شائعات بأن ماياهولا قد تبيع فالنتينو، مكتفيا بالقول إن القرار في هذا الصدد يعود للمالك.