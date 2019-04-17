تحالف طلعت مصطفى وهيرميس وجي بي كابيتال يؤسس شركة تمويل عقاري

القاهرة- مصراوي:

أعلنت شركات طلعت مصطفى القابضة، وجي بي كابيتال التابعة لشركة جي بي أوتو، والمجموعة المالية هيرميس فاينانس، التابعة لهيرميس القابضة، توقيع اتفاقية شراكة، اليوم الأربعاء، يتم بمقتضاها تقديم منتجات التمويل العقاري لخدمة مشتري الوحدات السكنية في سوق العقارات، بحسب بيان من هيرميس.



ووفقا للبيان، سوف تتوزع ملكية الشركة الجديدة على ثلاث حصص متساوية.



وقال هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، إن شركة التمويل العقاري ستستفيد من الخبرات المتراكمة للمجموعة خلال نحو 40 عامًا في سوق التطوير العقاري وعدد الوحدات في مشروعات المجموعة والذي يصل إلى 100 ألف وحدة.

وأضاف هشام طلعت أن الشركة الجديدة ستعمل على توفير منتج عقاري بتقسيط طويل المدى وأسعار تنافسية بما يتناسب مع القدرات الشرائية للأسرة المصرية وبما يمكن الشركاء بالاتفاقية من تلبية الاحتياج الحقيقي المتنامي على السكن في مصر، وهو ما سيعمل على المساهمة في تفعيل آليات تلاقي قوى العرض والطلب.

وذكر أن الشركة الجديدة ستقدم التمويل العقاري للوحدات القائمة بمشروعات مجموعة طلعت مصطفى الحالية والمستقبلية، معرباً عن "اعتزازه بالتحالف مع المجموعة المالية هيرميس وشركة جي بي كابيتال، خاصةً أنهما من قدامى شركاء المجموعة".



وقال رؤوف غبور رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جي بي أوتو، إن تملّك الوحدات السكنية يعد احتياجا أساسيا للمجتمع المصري، فهناك أكثر من 900 ألف حالة زواج جديدة كل عام، ويقابلها تضاؤل القدرة الشرائية للمستهلك المصري في ظل معدلات التضخم المرتفعة خلال السنوات الماضية.

وأضاف: "تلك المعطيات دفعتنا لابتكار وتقديم باقة متكاملة من الحلول التمويلية المدعومة بأسرع دورة موافقات في سوق العقارات المصري".

ورحب غبور بمردود التعاون المشترك بين شركته والمجموعة المالية هيرميس عبر السنوات الماضية، معربا عن اعتزازه بالشراكة الجديدة مع هيرميس ومجموعة طلعت مصطفى.

وذكر: "تأتي هذه الشراكة في إطار التكامل مع توسعاتنا الطموحة في مجال التمويل غير المصرفي بما في ذلك منتجات التمويل الاستهلاكي والتأجير التمويلي وخدمات التمويل متناهي الصغر وحتى حلول وخدمات تأجير الشاحنات وأساطيل النقل".



وقال كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، إن سوق العمل يستقبل ما يقرب من 700 ألف مواطن سنويًا، وهناك طلب كبير يقابله نقص الخدمات المالية غير المصرفية لمشتري الوحدات السكنية في مصر.

وتابع: "في ضوء ذلك يمثل مشروعنا المشترك تجسيدًا ملموسًا لرغبتنا في دعم وتنمية قطاع التمويل العقاري في مصر، كما أنه يعد امتدادًا طبيعيًا لأنشطة قطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس وإضافة استراتيجية لباقة خدماتنا التي تضم التأجير التمويلي والتمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي من خلال تطبيقات التكنولوجيا المالية والتخصيم".

ووفقا للبيان، من المقرر أن يبلغ رأس المال المدفوع للمشروع الجديد 150 مليون جنيه بشكل مبدئي، ومن المتوقع أن تتم زيادته في مرحلة لاحقة إلى 250 مليون جنيه مع نمو أعمال الشركة.

وقالت هيرميس في بيانها، إن المشروع يوفر حلول التمويل العقاري لكافة العملاء الذين يتطلعون إلى شراء وحدات سكنية في مشروعات مجموعة طلعت مصطفى الحالية، وكذلك المستقبلية، وسيقوم الشركاء بتعيين رئيس تنفيذي للمشروع الجديد، والذي سيقوم بدوره بتشكيل فريق إداري مستقل للشركة.

وأضافت أن المشروع يستهدف خلال الـ 12 شهرا الأولى تمويل وحدات بقيمة 450 مليون جنيه مع تقديم منتجات التمويل العقاري بأسرع إجراءات موافقة وبأنظمة سداد تصل إلى 10 سنوات بأسعار فائدة تنافسية في السوق المصري، فضلاً عن تقديمها حلولا تمويلية جديدة بمعدلات فائدة متغيرة.



وذكرت أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس قامو بدور المستشار المالي الأوحد للصفقة، والتي يتوقف إتمامها على موافقة هيئة الرقابة المالية واستيفاء ما يلحق بذلك من الموافقات التنظيمية الأخرى.



ومن المقرر أن يُقام هذا المشروع المشترك محل شركة التمويل العقاري المملوكة حاليًا لمجموعة طلعت مصطفى، على أن يتم الإفصاح عن الاسم التجاري للشركة في وقت لاحق، علمًا بأنه سيتم زيادة رأسمال الشركة للسماح لكل شريك بامتلاك حصة الثلث من إجمالي أسهم الشركة، وفقا للبيان.