مؤشرات البورصة تنهي تعاملات الأربعاء على تراجع جماعي

كتبت- دينا خالد:

شهدت مؤشرات البورصة تراجعا جماعيا خلال تعاملات اليوم الأربعاء.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.73% إلى مستوى 14864 نقطة مع نهاية التعاملات.

كما تراجع المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.25%, ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.32%.

وسجلت تعاملات المصريين خلال جلسة اليوم في الأسهم والسندات صافي بيع بقيمة 756 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء بقيمة 498 مليون جنيه, و257 مليون جنيه علي التوالي.

وكانت مؤشرات البورصة تراجعت بشكل جماعي مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، حيث انخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.55% إلى مستوى 14973 نقطة.