  • عاجل:"فيها سموم قاتلة".. الصحة تحذر من تناول الفسيخ والرنجة (بيان رسمي)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    التعديلات الدستورية حريق نوتردام الطقس عزل البشير أمم أفريقيا 2019 احتجاجات الجزائر محمد صلاح أسعار الوقود

    مؤشرات البورصة تنهي تعاملات الأربعاء على تراجع جماعي

    03:16 م الأربعاء 17 أبريل 2019
    مؤشرات البورصة تنهي تعاملات الأربعاء على تراجع جماعي

    البورصة

    كتبت- دينا خالد:

    شهدت مؤشرات البورصة تراجعا جماعيا خلال تعاملات اليوم الأربعاء.

    وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.73% إلى مستوى 14864 نقطة مع نهاية التعاملات.

    كما تراجع المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.25%, ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.32%.

    وسجلت تعاملات المصريين خلال جلسة اليوم في الأسهم والسندات صافي بيع بقيمة 756 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء بقيمة 498 مليون جنيه, و257 مليون جنيه علي التوالي.

    وكانت مؤشرات البورصة تراجعت بشكل جماعي مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، حيث انخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.55% إلى مستوى 14973 نقطة.

    البورصة مؤشرات البورصة البورصة اليوم تعاملات البورصة

    الخبر التالى:

    اتحاد الغرف يدعو التجار للمشاركة في استفتاء التعديلات الدستورية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان