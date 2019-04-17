صندوق "سند" يوافق على ضخ تمويلات بالجنيه لأول مرة في مصر

كتبت- منال المصري:

قال محمد مرسي، رئيس المكتب الإقليمي لمؤسسة "فاينانس إن موشون"، مستشار صندوقي سند للتمويل متناهي الصغر والأخضر لتمويل الطاقة المتجددة، إن صندوق "سند" سمح بضخ قروض لأول مرة بالجنيه المصري منذ بداية العام الجاري في مصر.

وأضاف مرسي لمصراوي، أن إدارة الصندوق وافقت على اعتماد الجنيه المصري في ضخ قروض لبعض الشركات التي تحتاج إلى تدبير قروض بالعملة المحلية وليس الدولار، حيث ضخ الصندوق 9 ملايين جنيه لشركة "فيتاس" لتمويل المشروعات متناهية الصغر الشهر الماضي.

وأشار إلى أن صندوقي سند والأخضر يستهدفان زيادة التمويلات المقدمة لمصر من 170 مليون دولار حاليا إلى أكثر من 200 مليون دولار خلال العام الجاري.

وذكر مرسي أن هذه التمويلات تستهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر بالتعاون مع شركات التأجير التمويلي والشركات متناهية الصغر، وكذلك تمويل مشروعات الطاقة المتجددة لرفع كفاءة الطاقة بهدف تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وكان محمد مرسي، قال لمصراوي منذ نحو أسبوعين، إن الصندوق يدرس حاليا ضخ قروض جديدة بقيمة 20 مليون دولار إلى 4 شركات متخصصة في تمويل المشروعات متناهية الصغر، ولكن دون أن يذكر أسماء الشركات.

وتأسس صندوق سند في عام 2011، من خلال بنك التنمية الألماني، لتمويل المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والأسر ذات الدخل المنخفض في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن طريق المقرضين المحليين المؤهلين.

وتشمل قائمة مستثمري صندوق سند، بنك التنمية الألماني بدعم مالي من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، والاتحاد الأوروبي، وأمانة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا، وبنك التنمية النمساوي، وبنك التنمية الهولندي.

أما الصندوق الأخضر للتنمية لتمويل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة "Green For Growth Fund"، يمثل استثمارا مشتركا بين مؤسسة التمويل الدولية، وبنك التنمية الألماني، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.