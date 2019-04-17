جولة في الغورية.. استقرار أسعار الياميش والبلح يتراوح بين 20 و70 جنيها

كتبت وتصوير- شيرين صلاح:

تفاوتت أسعار الياميش ومشروبات رمضان هذا العام بحسب نوعية وجودة المنتج، وفقا لقول عدد من التجار لمصراوي في جولة على عدد من المحلات بمنطقة الغورية.

وقال حسين الحاج، صاحب أحد محلات العطارة بمنطقة الغورية، إن هذا العام يشهد تفاوتا في الأسعار بحسب جودة ونوعية المنتج عند كل تاجر.

"سنجد نوعية معينة من الياميش بسعر مرتفع عند أحد التجار وعند أخر بسعر أقل، التفاوت سببه جودة منتج نفسه"، بحسب قوله.

وتابع الحاج، أن جودة المنتج الإيراني أعلى من السوري لذا نجد الإيراني الأعلى سعرا.

واستقرت أسعار الياميش هذا العام عند مستوياتها العام الماضي، بحسب ما ذكره تجار في الغورية.

وسجل سعر لفة القراصيا بين 60 و80 جنيهًا، وسعر لفة قمر الدين بين 30 و50 جنيهًا، وسعر كيلو المشمشية بين 70 و120 جنيهًا، وسعر كيلو اللوز 100 جنيه.

وبلغ سعر كيلو البندق بين 100 جنيه و160 جنيهًا، وسعر كيلو عين الجمل بين 100 و200 جنيه، وسعر لفة التين المستورد 80 جنيهًا، وسعر لفة التين المصري بين 20 و22 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو الزبيب بين 40 جنيهًا و100 جنيه، وسعر كيلو السوداني 40 جنيهًا، وسعر كليو البلح بين 20 و75 جنيهًا، وفقا لقول الحاج.

وأضاف مسعود أحمد، بائع بأحد محلات العطارة بذات المنطقة، أنه نظرا لانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، "فمن المتوقع أن يخفض الناس هذا العام من شراء الياميش".

"إللى هايجي يشتري على سيبل المثال الزبيب هيشتري نص كيلو بدل كيلو وهيكمل الباقي من الأساسيات زي البلح وجوز الهند"، وفقا لقوله.

وسجل سعر كيلو العرقسوس بين 60 و80 جنيهًا، وسعر كيلو السوبيا بين 24 و35 جنيهًا، وسعر كيلو التمر هندي 28 جنيهًا وجوز الهند 80 جنيهًا.

وسعر كيلو الدوم والخروب 40 جنيهًا، وسعر العلبة من العصائر سريعة التحضير بين 10 جنيهات و28 جنيهًا بحسب نوع العصير، وفقا لقول معتز محروس صاحب أحد محلات العطارة بمنطقة الغورية.

وقال محروس، إنه رغم اقتراب شهر رمضان إلا أن الإقبال مازال ضعيفا على الشراء، ولكنه يتوقع أن ترتفع نسبة الإقبال خلال الأيام القادمة.

ويقول محروس" قبل رمضان بحوالي 10 أيام الناس بتيجي تشتري احتياجاتها".