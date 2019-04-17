الاستثمار والاتصالات تحتفلان بتخريج 17 شركة ناشئة بمبادرة "فكرتك شركتك"

كتب- محمد علاء الدين:

نظمت مسرعة الأعمال "فلك" بالشراكة مع شركة "إي إف جي" للتكنولوجيا المالية، التابعتين لمبادرة "فكرتك شركتك" يوم التخرج السنوي لـ 17 شركة ناشئة جديدة، بحضور عدد من الوزراء بينهم سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وعمرو طلعت وزير الاتصالات، بحسب بيان من وزارتي الاتصالات والاستثمار اليوم الأربعاء.

كما حضر فعاليات يوم التخرج علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وياسمين فؤاد وزير البيئة، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد فريد رئيس البورصة، وشهاب مرزبان رئيس شركة مصر للاستثمار في ريادة الأعمال، بحسب البيان.

وذكر يوسف السماع، المدير التنفيذي لمسرعة الأعمال "فلك"، أن المبادرة تلقت أكثر من 2500 فكرة، وتمت مقابلة نحو 700 شخص في محافظات مصر من خلال أتوبيس "فكرتك شركتك"، وتم اختيار 17 شركة وتمويلهم حتى 500 ألف جنيه، وحصل أصحاب هذه الشركات على برنامج تدريبي لمدة 4 شهور تخرجوا منه اليوم.

وتأسست مسرعة الأعمال "فلك" في إطار مبادرة "فكرتك شركتك" التي أطلقتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وأسستها شركة مصر لريادة الأعمال في عام 2017، وتهدف إلى تمكين الجيل القادم من رواد الأعمال المصريين، بحسب البيان.

وقالت وزارة الاستثمار إن برنامج تسريع الأعمال على مدى 4 أشهر يوفر لأصحاب مشاريع التمويل والإرشاد والتدريب والدعم الشامل، بالإضافة إلى أنها مجهزة بالأدوات والموارد اللازمة لتعزيز نماذج الأعمال ولصقل المهارات في تنظيم المشاريع، من أجل المنافسة في الاقتصاد العالمي.

وخلال الحفل تم الإعلان عن فتح باب التقدم في دورة مسرعات الأعمال الثالثة، عبر موقع مسرعة الأعمال "فلك" والتي تعتبر أكبر مسرعة للأعمال في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتهدف إلى تحويل مصر إلى مركز ريادي في المنطقة، وفقا لبيان الاستثمار.

وخلال الحفل وقع أحمد حسنين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وهبة على نائب رئيس مجلس إدارة "فلك"، اتفاقا من أجل دعم المشروعات الناشئة المتخصصة في مجال الصناعات الغذائية ومنصات التجارة الإلكترونية للمواد الغذائية وغير الغذائية التابعة للشركة القابضة، وأي مشروعات صغيرة ومتوسطة ذات صلة بوزارة التموين والتجارة الداخلية.

كما وقعت "فلك" وشركة "إي إف جي" للتكنولوجيا المالية، ومنارة كابيتال، وجامعة الجيزة الجديدة، اتفاقا لتأسيس شراكة أكاديمية وتطوير لبرامج ريادة الأعمال، حيث وقع الاتفاق شهاب مرزبان رئيس مجلس ادارة شركة مصر لريادة الأعمال، وخالد عبد العزيز حجازي، القائم بأعمال عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة الجيزة الجديدة.