أرباح قطاع الأعمال العام ترتفع 52.7% خلال العام الماضي

كتبت- شيماء حفظي:

قالت وزارة قطاع الأعمال العام، في بيان اليوم الأربعاء، إن شركاتها التابعة حققت صافي ربح خلال العام المالي الماضي بقيمة 11.3 مليار جنيه مقابل صافي ربح بقيمة 7.4 مليار جنيه خلال عام 2016-2017، بنسبة زيادة 52.7%.

وأوضحت الوزارة أن نتائج الأعمال تشير إلى تحقيق طفرة كبيرة في الإيرادات والأرباح خلال العام المالي 2017-2018، حيث بلغ مجموع أرباح الشركات الرابحة 18.5 مليار جنيه بينما بلغ إجمالي خسائر الشركات الخاسرة 7.2 مليار جنيه.

وبلغ إيرادات نشاط الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام خلال العام المالي الماضي 102.5 مليار جنيه مقابل 84.8 مليار جنيه عن العام المالي 2016-2017، بنسبة زيادة 20.8%.

وسجل حجم الصادارت والأعمال الخارجية للشركات التابعة في العام المالي الماضي نحو 16.5 مليار جنيه بمعدل نمو 48% عن العام المالي 2016-2017، بحسب البيان.

وارتفع بند الأجور في الشركات التابعة، لتصل قيمته الإجمالية إلى 16.5 مليار جنيه في عام 2017-2018 مقابل 15.5 مليار جنيه في العام السابق عليه، بنسبة زيادة 6.4%.

في حين انخفض عدد العاملين بالشركات التابعة ليصل إلى 209.5 ألف عامل العام الماضي مقارنة بعدد 214.6 ألف عامل في عام 2016-2017، نتيجة بلوغ عدد من العاملين سن المعاش القانوني.

وعبر هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، عن شكره لإدارات الشركات التابعة والقابضة والعاملين بها على ما تحقق من نتائج خلال العام المالي الماضي، داعيًا إياهم إلى بذل مزيد من الجهود لتحقيق أفضل النتائج خلال المرحلة المقبلة، بحسب البيان.

ويتبع قطاع الأعمال العام 8 شركات قابضة تمتلك 119 شركة تابعة، وتتضمن الشركات القابضة: القابضة للنقل البحري والبري، ومصر القابضة للتأمين، والقابضة للصناعات الكيماوية، والقابضة للصناعات المعدنية، والقابضة للتشييد والتعمير، والقابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والقابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، والقابضة للسياحة والفنادق.