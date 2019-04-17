"القلعة": أعمالنا بالسودان تأثرات بالأحداث ليوم واحد حتى الآن

كتب- مصطفى عيد:

قالت شركة القلعة القابضة للاستشارات المالية، إن الأحداث الجارية بالسودان أدت إلى التأثير لمدة يوم واحد حتى الآن على أنشطة وأعمال مصنع أسمنت "التكامل للأسمنت" الواقع في محافظة شمال الخرطوم، والمملوك بنسبة 26.5% للقلعة بصورة غير مباشرة.

وأضافت القلعة في بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، أن المصنع كان يتوقع وصول شحنة وقود مازوت ولكنها تأخرت بسبب إغلاق الطرق.

وذكرت القلعة أنها وشركة أسيك ستواصلان متابعة الأوضاع عن كثب للتعامل مع ما يستجد من تطورات على المشهد السياسي والأمني بالسودان.

ومن جانبها، قالت شركة أسيك للتعدين "أسكوم" في بيان منفصل للبورصة اليوم، إن العمل بشركة نبتة للتعدين بدولة السودان، والمملوكة لأسكوم بنسبة 99.9%، يسير بشكل طبيعي حتى الآن.

وكانت شركة السويدي إليكتريك، قالت في بيان للبورصة أمس الثلاثاء، إن مصنعيها في السودان (الكابلات والمحولات) يعملان بشكل طبيعي.

وأعلنت قيادة الجيش السوداني، الخميس الماضي، عزل واعتقال الرئيس عمر البشير، إثر احتجاجات شعبية بدأت في 19 ديسمبر الماضي، وتشكيل مجلس عسكري انتقالي لإدارة فترة انتقالية لمدة عامين.