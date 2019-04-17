البورصة تعلن جدول الإجازات الرسمية خلال الأسبوعين المقبلين

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، جدول إجازات أعياد الربيع والعمال المقررة خلال الأسبوعين المقبلين.

وقالت البورصة في بيان اليوم، إنه تقرر أن يكون يوم الخميس الموافق 25 أبريل الجاري إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء، وأن يكون يومي الأحد والاثنين الموافقين 28 و29 أبريل إجازة رسمية بمناسبة عيدي القيامة المجيد، شم النسيم.

ويعني ذلك أن العاملين بالبورصة سيحصلون على إجازة متواصلة لمدة 5 أيام، قبل أن يعودوا لاستئناف العمل يوم الثلاثاء 30 أبريل، وفقا للبيان.

وأضافت البورصة أنه تقرر أن يكون اليوم التالي الأربعاء الموافق الأول من مايو إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال، على أن يستأنف العمل يوم الخميس الموافق 2 مايو.