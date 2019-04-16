مصلحة الضرائب تنفي إقالة رئيسها: يمارس مهام عمله

القاهرة - مصراوي:

نفت مصلحة الضرائب المصرية ما نشر على بعض المواقع الإخبارية عن إقالة عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب من منصبه.

وأكدت المصلحة في بيان اليوم الثلاثاء، أن رئيس المصلحة مستمر في منصبه ويمارس مهامه الوظيفية بشكل طبيعي.

وناشدت مصلحة الضرائب جميع الإعلاميين بضرورة مراعاة الدقة والتأكد من المعلومات التي يتم نشرها حتى لا يتم نشر الشائعات وذلك للصالح العام.