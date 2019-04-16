مصر تستهدف إصدار أول سندات خضراء العام المالي المقبل لتمويل الاستثمارات

كتب- ميرا إبراهيم وأحمد علي:

قالت وزارة المالية إن الحكومة تستهدف خلال العام المالي المقبل طرح أول سندات خضراء والتي من شأنها تمويل الاستثمارات في المشروعات صديقة البيئة، والحد من التلوث، وهو ما سيساهم في الوفاء بالتزامات الحكومة المصرية الصادرة عن قمة المناخ بباريس.

وأضافت المالية، خلال مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020، والذي حصل عليه مصراوي، أن الحكومة تستهدف استمرار زيادة قيمة الاستثمارات الممولة من جانب الخزانة العامة خلال العام المالي 2019-2020 بنحو 40% مقارنة بالعام المالي الحالي لتصل إلى نحو 140 مليار جنيه.

وذكرت أن هذا المبلغ يتوزع بين 133 مليار جنيه تمويل عجز خزانة، و7 مليارات جنيه قروضا خارجية.

وتخطط الحكومة لطرح سندات دولية بقيمة 72.8 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد بارتفاع قدره 200 مليون جنيه عن المتوقع له العام المالي الجاري، بحسب بيانات مشروع الموازنة.

والسندات هي أداة تمويلية تطرحها الحكومات في الأسواق العالمية، من أجل الاقتراض لمدد طويلة، وتسدد عليها فوائد دورية.

وخلال العام المالي الجاري أصدرت مصر سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، في فبراير الماضي ثم باعت سندات باليورو بقيمة ملياري يورو خلال هذا الشهر، وهو آخر إصدار لها من السندات هذا العام، بحسب تصريحات مسؤولي المالية.