أسعار الذهب تتراجع للمرة الثانية في مصر بعد هبوطها عالميًا

كتبت- دينا خالد:

تراجعت أسعار الذهب في مصر مجددا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بنحو 3 جنيهات للجرام، مع نهاية التعاملات مقارنة بأسعاره في منتصف اليوم، تأثرا بهبوط الأسعار العالمية.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض مره أخرى خلال تعاملات اليوم إلى 619 جنيهًا مقابل 622 جنيها في منتصف التعاملات.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 530 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 708 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 4952 جنيها.

وأرجع نجيب انخفاض، أسعار الذهب مرة أخرى، إلى هبوط سعره في البورصات العالمية مع نهاية تعاملات اليوم، مسجلة 1277 دولار للأوقية.

وعالميا، تراجع الذهب 1% يوم الثلاثاء إلى أدنى مستوياته للعام الحالي، حيث عززت سلسلة بيانات اقتصادية قوية الطلب على الأصول العالية المخاطر مثل الأسهم، في حين ضغطت مكاسب الدولار الأمريكي أيضا على المعدن النفيس.

وتراجع السعر الفوري للذهب بنسبة 1% إلى 1274.41 دولار للأوقية، بعد أن نزل في وقت سابق إلى أدنى مستوياته منذ 27 ديسمبر عند 1272.87 دولار.

وفقدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة أكثر من 1% لتسجل 1277.30 دولار، بحسب وكالة رويترز.