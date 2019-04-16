أسعار الدولار تنخفض ببنك قناة السويس وترتفع في كريدي أجريكول

كتب- مصطفى عيد:

انخفض سعر الدولار أمام الجنيه في بنك قناة السويس مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بمستواه في الصباح، بينما ارتفع السعر في بنك كريدي أجريكول، واستقر في 8 بنوك أخرى.

وانخفض سعر الدولار في بنك قناة السويس قرشين إلى 17.26 جنيه للشراء، و17.36 جنيه للبيع.

وارتفع سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنك كريدي أجريكول إلى 17.27 جنيه للشراء، و17.37 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي المصري ومصر عند 17.25 جنيه للشراء، و17.35 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك التجاري الدولي، والإسكندرية، والعربي الأفريقي عند 17.26 جنيه للشراء، و17.36 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك التعمير والإسكان عند 17.27 جنيه للشراء، و17.37 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك البركة عند 17.28 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتًا في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.29 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.