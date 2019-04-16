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    الحكومة تخصص 3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل في 2019 -2020

    04:44 م الثلاثاء 16 أبريل 2019
    الحكومة تخصص 3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل في 2019 -2020

    أرشيفية

    كتبت- ميرا إبراهيم وأحمد علي ودينا خالد:

    بلغت مخصصات دعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل خلال موازنة العام المالي المقبل نحو 3.5 مليار جنيه، بحسب ما أظهره البيان المالي للموازنة الجديدة.

    وتظهر البيانات أن هذا المبلغ هو نفس المخصص من الحكومة في موازنة العام المالي الجاري.

    ويستهدف مشروع الموازنة العامة للعام المالي الددي الإنتهاء من توصيل الغاز الطبيعي، لعدد من 1.3 مليون أسرة، بما يؤدي إلى تخفيض دعم المواد البترولية الموجه لأنبوبة البوتاجاز.

    وكانت وزارة المالية رفعت مخصصات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بنسبة 192% خلال العام المالي الحالي، حيث خصصت مبلغ 3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، مقابل 1.2 مليار جنيه مقارنة بالعام المالي الماضي.

    وتسعى وزارة البترول إلى زيادة معدلات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، حيث تستهدف توصيله إلى نحو 1.350 مليون وحدة سكنية خلال العام المالي الجاري، بحسب ما ذكرته في موزانة العامة للعام المالي الجاري.

    الموازنة العامة توصيل الغاز الطبيعي مجلس الوزراء

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