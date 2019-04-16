الحكومة تخطط لإصدار سندات دولية بقيمة 72.8 مليار جنيه في 2019- 2020

القاهرة- مصراوي:

تخطط الحكومة لطرح سندات دولية بقيمة 72.8 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد بارتفاع قدره 200 مليون جنيه عن المتوقع له العام المالي الجاري.

وأظهرت بيانات الموازنة العامة للعام المالي الجديد أن الحكومة تخطط لإصدار سندات بقيمة 72.8 مليار جنيه، مقابل 72 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري.

والسندات هي أداة تمويلية تطرحها الحكومات في الأسواق العالمية، من أجل الاقتراض لمدد طويلة، وتسدد عليها فوائد دورية.

وخلال العام المالي الجاري أصدرت مصر سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، في فبراير الماضي ثم باعت سندات باليورو بقيمة ملياري يورو خلال هذا الشهر، وهو آخر إصدار لها من السندات هذا العام، بحسب تصريحات مسؤولي المالية.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج فإن مصر أصدرت سندات دولية بقيمة أكثر من 22 مليار دولار منذ بداية 2017، لتكون بذلك أكثر دولة أفريقية أصدرت سندات خلال هذه الفترة.

وفي يناير 2017 باعت مصر سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، ثم عادت لأسواق السندات مرة أخرى في مايو 2017 بعدما باعت سندات بقيمة 3 مليارات دولار.

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