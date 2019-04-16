هبوط جماعي لمؤشرات البورصة مع نهاية تعاملات الثلاثاء

كتبت- دينا خالد:

شهدت مؤشرات البورصة تراجعا جماعيا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.55% إلى مستوى 14973 نقطة مع نهاية التعاملات.

كما تراجع المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.71%, ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.7%.

وسجلت تعاملات العرب والأجانب خلال تعاملات اليوم صافي بيع بقيمة 3 ملايين جنيه, و22.1 مليون جنيه علي التوالي، بينما سجلت تعاملات المصريين صافي شراء بقيمة 25.1 مليون جنيه.

وكانت مؤشرات البورصة تراجعت بشكل جماعي مع نهاية تعاملات أمس الاثنين، مع اتجاه المستثمرين المصريين نحو البيع، حيث انخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.09% إلى مستوى 15055 نقطة.