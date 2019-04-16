تريليون و134 مليار جنيه إيرادات متوقعة لموزانة العام المالي الجديد

كتب-أحمد علي وميرا إبراهيم:

أظهرت بيانات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 14.7% مقارنة بالعام المالي الجاري.

وبحسب بيانات الموازنة التي حصل مصراوي عليها فإن قيمة الإيرادات العامة بمشروع الموازنة العامة بلغت نحو تريليونا و134 مليارا و424 مليون جنيه (18.4% من الناتج المحلي الإجمالي) مقارنة بنحو 989 مليارا و188 مليون جنيه بموازنة السنة المالية 2018/2019 (18.8% من الناتج المحلي الإجمالي).

وبلغت قيمة الزيادة 145 مليارا و236 مليون جنيه عن العام المالي الجاري.

وبلغت تقديرات الإيرادات الضريبية بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة نحو 856 مليارا و616 مليون جنيه مقابل نحو 770 مليارا و280 مليون جنيه (14.7% من الناتج المحلي الإجمالي) بموازنة السنة المالية الحالية، بزيادة قدرها 86 مليارا و336 مليون جنيه.

وبحسب البيانات بلغت نسبة نمو الإيرادات الضريببة 11.2%.

وبلغت تقديرات الضرائب العامة نحو 396 مليار جنيه و308 ملايين جنيه (6.4% من الناتج المحلي الإجمالي) مقارنة بنحو 367 مليارا و848 مليون جنيه بموازنة السنة المالية الجديد (7% من الناتج المحلي الإجمالي) بزيادة قدرها 28 مليارا و460 مليون جنيه بنسبة نمو قدرها 7.7%.

وفقًا لتقديرات المواظنة ارتفعت حصيلة الضرائب على القيمة المضافة إلى نحو 364 مليارا و657 مليون جنيه (5.9% من الناتج المحلي الإجمالي) مقارنة بنحو 320 مليارا و148 مليون جنيه بموازنة السنة المالية الجارية (6.1% من الناتج المحلي الإجمالي) بنسبة نمو قدرها 13.9%.