مذكرة تفاهم بين معهد تكنولوجيا المعلومات وشركة عالمية لبناء قدرات الشباب

كتب- محمد علاء الدين:



شهد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع مذكرة تفاهم بين معهد تكنولوجيا المعلومات "ITI"، وشركة "في إم وير" (VMware) العالمية المتخصصة في مجالات البرمجيات والحوسبة السحابية وحلول الشبكات.

ووقع مذكرة التفاهم هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، وأحمد عودة المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وشمال أفريقيا لدى شركة "في إم وير"، بحضور أحمد السعدي المدير الإقليمي لشركة "في إم وير" مصر وشمال أفريقيا ودول المشرق، بحسب بيان من وزارة الاتصالات اليوم الثلاثاء.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون بين الجانبين في بناء قدرات الشباب وتأهيله لسوق العمل في مجالات الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، وحلول الشبكات، وفقا للبيان.

وأكد عمرو طلعت أهمية التعاون مع الشركات العالمية للاستفادة من خبراتها في بناء قدرات الشباب في المجالات التكنولوجية المختلفة والتي تأتي في إطار أحد أهم ركائز استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهي بناء الإنسان المصري.

وأوضح أن الوزارة تهدف من خلال هذه الاستراتيجية إلى خلق قاعدة عريضة ومتنوعة من الكفاءات والكوادر المدربة على أحدث التقنيات العالمية، وبما يتواكب مع احتياجات صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الصعيدين المحلي والعالمي، ويساهم في بناء صناعة محلية مستدامة.

وفقا للبيان، تبلغ مدة العمل بمذكرة التفاهم عامين؛ وتنص على التعاون في تطوير المهارات التقنية للمتدربين، وذلك في إطار محور استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخاص بتنمية الكوادر البشرية والمرتبطة بدور أكاديمية شركات التكنولوجيا العالمية.

وتشمل مجالات التعاون تدريب 50 طالبا سنويا في مجال إعداد المدربين، وذلك في إطار البرنامج الخاص باعتماد سفراء "في إم وير"، وإتاحة البرامج التدريبية لعدد 150 من المتدربين في معهد تكنولوجيا المعلومات على المناهج والدورات التدريبية عبر الإنترنت الخاصة ببرنامج "في إم وير".

كما تتضمن مجالات التعاون تنظيم مؤتمرات وورش عمل في المجالات التقنية للمتدربين في معهد تكنولوجيا المعلومات للتعرف على الاتجاهات التكنولوجية وآثارها على احتياجات الصناعة المستقبلية، وكذلك تنظيم هاكاثون سنوي حول أحد الاتجاهات التكنولوجية لصقل مهارات المتدربين، وفقا للبيان.

وتشمل بنود مذكرة التفاهم التعاون بين الجانبين في تنفيذ مبادرة "مسارك" التي أطلقها معهد تكنولوجيا المعلومات، وهي تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى الطلاب في المراحل الجامعية حول الوظائف الحالية والمستقبلية، وتحديد المهارات التكنولوجية المطلوبة لها، وإتاحة المواد العلمية والشهادات عبر منصة وأكاديمية شركة "في إم وير" الرقمية.

وتتضمن بنود التعاون إتاحة وصف الوظائف عبر منصة "مهارة تك" لمعهد تكنولوجيا المعلومات، كما سيتم ترتيب زيارات لعدد 150 شابا متدربا سنويا لمقر شركة "في إم وير" في مصر للاطلاع عن قرب على منتجاتها التكنولوجية، بحسب البيان.

ويشمل التعاون إتاحة برامج التدريب عبر الإنترنت من خلال الأكاديمية الرقمية لمعهد تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى السعي نحو تدشين معمل ابتكار وتدريب لخدمات وتقنيات شركة "في إم وير" لإتاحة الخدمات التدريبية التطبيقية.

ويقع المقر الرئيسي لشركة "في إم وير" في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وتعمل في مجالات البرمجيات والحوسبة السحابية وحلول الشبكات، وأسست بالتعاون مع ديل تكنولوجيز مركز تميز في مصر يعمل على دعم عمليات التحول الرقمي للعملاء في جميع أنحاء منطقة شمال أفريقيا وما حولها.