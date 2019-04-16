الحديد والصلب تبدأ فض مظاريف عروض تأهيل وتطوير الشركة

كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة الحديد والصلب المصرية التابعة لقطاع الأعمال العام، في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، إن لجنة فض المظاريف الخاصة بتأهيل وتطوير الشركة بدأت أعمالها.

وأضافت الشركة، أنه "تم فتح المظاريف الخاصة بتأهيل وتطوير الشركة وأن لجنة فض المظاريف لم تنته بعد من إعداد تقريرها ومازالت منعقدة".

ودعت الشركة الشهر الماضي، عددا من الشركات العالمية المتخصصة لتأهيل وتطوير وإدارة خطوط الإنتاج، مع ضخ استثمارات مناسبة، من خلال اتفاقية مشاركة إيراد تمتد لمدة عشرين عامًا، بحسب بيان سابق من الوزارة.

وقال البيان حينها إن الاتفاق سيكون ‎لضمان ألا يقل حجم الإنتاج من البليت عن 1.2 مليون طن سنويًا، وأن تتم الإدارة بالكامل من خلال الشريك المستهدف، وتعظيم استغلال موارد الشركة ومناجمها وعمالتها بشكل مناسب، وأن يلتزم الشريك بسداد حد أدنى من الإيراد المقبول سنويًا.

وكان من المقرر انتهاء مدة الطرح نهاية مارس الماضي، لكن الشركة قررت مد الفترة إلى منتصف أبريل الجاري.

وتحتاج وحدات إنتاج شركة الحديد والصلب لعملية تأهيل شاملة قد تصل إلى 250 مليون يورو كتقدير مبدئي لعمليات تأهيل بعض مراحل الإنتاج، وفقا لبيان سابق من الوزارة.

وخلال النصف الأول من العام المالي الجاري، ارتفعت خسائر شركة الحديد والصلب، بنسبة 51% على أساس سنوي، نتيجة زيادة أسعار المستلزمات، وفقًا لبيان من الشركة.

وسجلت الشركة خلال الستة شهور الأولى من العام المالي الجاري خسائر بقيمة 348.3 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 231.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وقالت الشركة، إن ارتفاع الخسائر نتيجة استمرار تأثير تحرير سعر الصرف، مما أدى إلى زيادة وتضاعف أسعار المستلزمات وأهمها فحم الكوك، بالإضافة إلى زيادة أسعار الطاقة من غاز وكهرباء.