أسعار الذهب تواصل انخفاضها في السوق المحلي خلال تعاملات الثلاثاء

كتبت- دينا خالد:

تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، جنيها واحدا، للجرام مقارنة بمستوياتها أمس الاثنين، تأثرا بهبوط الأسعار العالمية.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض خلال تعاملات اليوم إلى 622 جنيها مقابل 623 جنيها أمس الاثنين.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 533 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 711 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 4976 جنيها.

وعالميا، انخفضت أسعار الذهب للجلسة الرابعة على التوالي، اليوم الثلاثاء، حيث تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1285.22 دولار للأوقية، بحسب وكالة رويترز.