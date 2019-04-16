الحكومة تخصص 6 مليارات جنيه لدعم الصادرات في موازنة العام الجديد

كتب- ميرا إبراهيم وأحمد علي:

أظهرت بيانات الموازنة العامة للعام المالي الجديد ارتفاع مخصصات دعم الصادرات إلى 6 مليارت جنيه بزيادة نسبتها 50% مقارنة بالعام المالي الجاري.

وكانت الحكومة قد خصصت 4 مليارات جنيه للعام المالي الجاري لدعم الصادارت، و2.35 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي.

وتأتي زيادة دعم الصادارت من أجل تمويل برنامجًا جديدًا لتحفيز الصادرات يبدأ في بداية العام المالي الجديد.

وفي بداية الشهر الجاري أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تفاصيل البرنامج الجديد لدعم الصادرات، مدته عام واحد، يبدأ من يوليو المقبل، كما وافقت على مقترحات المجالس التصديرية من أجل رد متأخرات الدعم التي لم تصرف منذ فترة طويلة.

ويشكو المصدرون من تأخر الحكومة في صرف المساندة التصديرية، التي خصصت لها 4 مليارات جنيه في العام المالي الجاري، بزيادة 1.4 مليار جنيه، عن العام الماضي، منها 2.5 مليار جنيه من الخزانة العامة، و1.5 مليار جنيه تمويلا ذاتيا من صندوق دعم الصادرات.

وتعتبر الصادرات واحدة من أهم مصادر العملة الصعبة للبلاد، وارتفعت صادرات مصر غير البترولية بنحو 10% خلال العام الماضي، لتصل إلى حوالي 25 مليار دولار، مقابل 22.6 مليار دولار في 2017.



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