السويدي إليكتريك: أعمالنا في السودان تسير بشكل طبيعي

كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة السويدي إلكتريك، في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، إن مصنعيها في السودان (الكابلات والمحولات) يعملان بشكل طبيعي.

وأوضحت الشركة أن نشاط الشركة في السودان يمثل فقط 1.1% من إجمالي صافي أرباح الشركة المجمعة عن العام المالي المنتهي في ديسمبر الماضي.

وأعلنت قيادة الجيش السوداني، الخميس الماضي، عزل واعتقال الرئيس عمر البشير، إثر احتجاجات شعبية بدأت في 19 ديسمبر الماضي، وتشكيل مجلس عسكري انتقالي لإدارة فترة انتقالية لمدة عامين.

وتأسست السويدي إليكتريك عام 1997، وتعمل في إنتاج الكابلات الكهربائية والأعمدة والأبراج والمحولات والقواطع الكهربائية وجميع إكسسوارات الوصلات وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء.