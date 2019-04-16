البنك الزراعي يسوي مديونيات متعثرة بأكثر من مليار جنيه في 9 أشهر

كتبت- منال المصري:

قال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن البنك تمكن من إبرام معالجة مديونيات غير منتظمة (متعثرة) بلغت حوالي 1.060 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين أي 9 أشهر.

وبحسب القصير فإن تسوية المديونيات تم في إطار مبادرة البنك المركزي للعملاء المتعثرين وتطبيق البنك للسياسة الجديدة في معالجة الديون المتعثرة.

وأضاف القصير في البيان أن عدد العملاء الذين استفادوا من المبادرة تجاوز أكثر من 13 ألف عميل، حيث بلغت المديونيات التي تمت تسويتها فى إطار مبادرة البنك المركزى للعملاء المتعثرين 929 مليون جنيه لعدد 11.404 ألف عميل بالإضافة لمعالجة البنك لمديونيات 1912 عميلًا بقيمة 131 مليون جنيه.

وبحسب القصير فإن هذا يأتي في إطار تنفيذ سياسة البنك المركزي الهادفة لمساندة العملاء المتعثرين وهو مايتفق مع توجهات الدولة في رفع المعاناة عن كاهل الفلاحين والمزارعين.

وكان البنك المركزي أطلق في منتصف العام الماضي مبادرة لتسوية مديونيات المتعثرين بالتعاون مع ثماني بنوك وتم وقف المبادرة في نهاية ديسمبر الماضي، إلا أنه المركزي استثنى البنك الزراعي ومدها له حتى نهاية يونيو المقبل.

وقال القصير إن البنك الزراعي مستمر في العمل ضمن هذه المبادرة من خلال تشكيل لجان من المركز الرئيسي ومنطقتي قبلي وبحري وبنوك القرى لتعريف العملاء بالمبادرة وحثهم على الاستفادة منها قبل نهاية يونيو المقبل.