وزير التجارة يؤجل انتخابات الغرف التجارية إلى 15 يونيو المقبل

كتبت- منار الرخ:

أصدر وزير التجارة والصناعة، قرارا بتحديد موعد انتخابات الغرف التجارية في المحافظات، لدورة 2019-2023، يوم 15 يونيو المقبل.

ونص القرار الذي حصل مصراوي على نسخة منه، على أن يتم فتح الباب لتلقي طلبات الترشح لعضوية مجالس إدارات الغرف التجارية لمدة خمسة أيام عمل تبدأ من يوم الأحد 21 أبريل الجاري.

وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات في مايو المقبل، لكن تم تأجيلها لتكون بعد انتهاء شهر رمضان.