  • عاجل:بالخرائط.. "التنبؤ بالفيضان" يعلن أماكن أمطار الـ72 ساعة المقبلة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الطقس عزل البشير تطورات ليبيا أمم أفريقيا 2019 احتجاجات الجزائر محمد صلاح أسعار الوقود

    رئيس بيبسيكو مصر: نستهدف ضخ 500 مليون دولار استثمارات خلال 4 سنوات

    05:06 م الإثنين 15 أبريل 2019
    رئيس بيبسيكو مصر: نستهدف ضخ 500 مليون دولار استثمارات خلال 4 سنوات

    بيبسيكو

    كتبت- منال المصري:

    قال محمد شلباية رئيس مجلس إدارة شركة بيبسيكو مصر، لمصراوي، إن الشركة تستهدف ضخ 500 مليون دولار استثمارات جديدة بالسوق المصري خلال السنوات الأربع القادمة.

    وأضاف شلباية على هامش انعقاد مؤتمر المسؤولية المجتمعية للشركات اليوم الاثنين، أن الشركة تعتزم بدء التصدير إلى السوق الأفريقي خلال العام الجاري بالتعاون مع الحكومة المصرية، بهدف تعزيز العلاقات التجارية بين مصر وأفريقيا.

    وأشار إلى أن الشركة تعمل حاليا على وضع خطة عمل مع الحكومة بهدف اختيار الدول الأفريقية المستهدف التصدير لها لتسهيل إجراءات التصدير، وتوفير ضمان مخاطر الاستثمار في القارة السمراء.

    وذكر شلباية أن مبيعات الشركة شهدت انتعاشا خلال العام الماضي نتيجة عودة القوة الشرائية.

    محمد شلباية شركة بيبسيكو مصر السوق المصري

    الخبر التالى:

    ارتفع بـ"قناة السويس".. أسعار الدولار في 10 بنوك مع نهاية التعاملات
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان