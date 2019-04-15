رئيس بيبسيكو مصر: نستهدف ضخ 500 مليون دولار استثمارات خلال 4 سنوات

كتبت- منال المصري:

قال محمد شلباية رئيس مجلس إدارة شركة بيبسيكو مصر، لمصراوي، إن الشركة تستهدف ضخ 500 مليون دولار استثمارات جديدة بالسوق المصري خلال السنوات الأربع القادمة.

وأضاف شلباية على هامش انعقاد مؤتمر المسؤولية المجتمعية للشركات اليوم الاثنين، أن الشركة تعتزم بدء التصدير إلى السوق الأفريقي خلال العام الجاري بالتعاون مع الحكومة المصرية، بهدف تعزيز العلاقات التجارية بين مصر وأفريقيا.

وأشار إلى أن الشركة تعمل حاليا على وضع خطة عمل مع الحكومة بهدف اختيار الدول الأفريقية المستهدف التصدير لها لتسهيل إجراءات التصدير، وتوفير ضمان مخاطر الاستثمار في القارة السمراء.

وذكر شلباية أن مبيعات الشركة شهدت انتعاشا خلال العام الماضي نتيجة عودة القوة الشرائية.