الضرائب توقع اتفاقيتي محاسبة مع شعبتي الجزارة ومواد البناء باتحاد الغرف

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كتبت- منار الرخ:

وقعت شعبتا الجزارة ومواد البناء اتفاقيتين باتحاد الغرف التجارية اليوم الاثنين مع مصلحة الضرائب للمحاسبة الضريبية.

ووقع الاتفاقية أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية مع عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب.

وقال عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، خلال توقيع الاتفاقيتين، إن هذا الاتفاق سيحل كافة المشاكل داخل الغرفتين .

وأضاف عبد العظيم، أن قريبًا سيتم توقيع اتفاقية خاصة بشعبة الذهب وأيضا النقل، مؤكدًا أنهم على استعداد كامل لحل كافة الأزمات التي ستواجهنا خلال الفترة القادمة.

وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، خلال التوقيع: "نأمل خلال المرحلة القادمة أن نتوسع في حل مشاكل المواطنين".

وأضاف أن أهم ما في المرحلة المقبلة هو الإنتاج وتطبيق القانون وحس الجميع على العمل.

وفي مارس الماضي وقعت مصلحة الضرائب والشعبة العامة للمواد البترولية، اتفاقية المحاسبة الضريبية لنشاط مستودعات البوتاجاز.