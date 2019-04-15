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    شعبة الجزارين: أسعار اللحوم لن ترتفع في شهر رمضان

    04:28 م الإثنين 15 أبريل 2019
    شعبة الجزارين: أسعار اللحوم لن ترتفع في شهر رمضان

    محل جزارة

    كتبت- منار الرخ:

    قال محمد وهبة رئيس شعبة الجزارين بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار اللحوم لن ترتفع في شهر رمضان المقبل، حتى وإن زاد الطلب عليها.

    وأكد وهبة أن هناك استقرارا بأسعار اللحوم بمحلات الجزارة، مشيرا إلى أن الحكومة ستطرح لحوما خلال رمضان بأسعار مخفضة من أجل تخفيف العبء على المواطنين خلال الشهر الكريم.

    وتتراوح أسعار اللحوم البلدي بين 130 و150 جنيها للكيلو جرام، بحسب وهبة، بينما تصل أسعار اللحوم المجمدة إلى بين 85 جنيها و100 جنيه للكيلو جرام بحسب أنواع القطع.

    شعبة الجزارين غرفة القاهرة التجارية شهر رمضان أسعار اللحوم

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