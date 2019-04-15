بنك الإسكندرية يستهدف إطلاق 30 فرعا جديدا لذوي الحالات الخاصة هذا العام

كتبت- منال المصري:

قالت ليلى حسني مدير مكتب المسؤولية المجتمعية للتنمية المستدامة في بنك الإسكندرية، إن البنك يستهدف إطلاق بين 25 و30 فرعا لذوي الحالات الخاصة وكبار السن خلال العام الجاري مقارنة بخمسة فروع العام الماضي بهدف تحقيق الشمول المالي.

جاء ذلك خلال الجلسة الخامسة في المؤتمر الخامس للمسؤولية المجتمعية للشركات اليوم الاثنين، بحضور لميس نجم، مستشار محافظ البنك المركزي للمسؤولية المجتمعية، وخالد بسيوني رئيس وحدة الشمول المالي بالبنك المركزي، وعلا الخواجة مدير عام وحدة البحوث والتوعية بالمعهد المصرفي.

وأشارت ليلى حسني إلى أن بنك الإسكندرية يعمل على نشر ثقافة الشمول المالي في المجتمع من خلال محاور متعددة ومنتجات مختلفة، موضحة أن البنك أطلق خلال العام الجاري منتج "تمكين" لعملاء المشروعات متناهية الصغر، بهدف إعطاء مزايا لأصحاب هذه المشروعات.

وأضافت أن البنك خصص خلال العام الجاري برنامجا تدريبيا للشباب تحت اسم "حادي بادي" لتثقيف الشباب والطلاب من أجل فتح حساب بنكي والتعامل مع الجهاز المصرفي، حيث استفاد من هذا البرنامج 8 آلاف طالب على مستوى المحافظات المختلفة حتى الآن.

وذكرت ليلى أن البنك يعطي اهتماما كبيرا لدعم المسؤولية المجتمعية ولذلك استحدث وحدة تحت مسمى وحدة التمويل المستدام من أجل التنمية تتبع نائب رئيس مجلس إدارة البنك مباشرة.