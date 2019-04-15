مدير "رايز أب": الشركات الصغيرة تعاني من نقص الكوادر المدربة

كتب- محمد علاء الدين:

قال عبد الحميد شرارة المدير التنفيذي بقمة "رايز أب"، خلال جلسة "عقد شراكات فعالة لتوظيف الشباب" بالمؤتمر الخامس للمسؤولية المجتمعية، اليوم الاثنين، إن أغلب الشركات الصغيرة تعاني من عدم وجود كوادر بشرية مدربة.

وذكر محمد حمزة مدير "إيه يو سي فينشرز لاب"، خلال الجلسة: "نركز على الابتكار وتمكنا من تخريج ١٢٨ شركة ناشئة وتمكنت هذه الشركات من تحقيق ٥٦٠ مليون جنيه إيرادات واجتذبت نحو ٨٥٠ مليون جنيه كاستثمارات، وهو ما ساهم في توفير نحو ٥٥٠ فرصة عمل مباشرة".

وأضاف حمزة أن التحدي يكمن في توافق خريجي الجامعات مع متطلبات سوق العمل، ويمكن للجامعات تجاوز هذا التحدي من خلال عقد شراكات مع شركات القطاع الخاص لتأهيل الشباب وتدريبهم، ليتوافقوا مع متطلبات سوق العمل.

وقال عمرو أبو العزم رئيس مجلس إدارة شركة تمويلي للتمويل متناهي الصغر، إنه تم تمويل مليون مشروع متناهي الصغر خلال السنوات العشر الماضية.

ويرى أبو العزم أن فكرة عرض المشروعات النمطية على الشباب لاختيار مشروع لتنفيذه أصبحت فاشلة، والأفضل هو البحث عن الشباب أصحاب المشروعات الواعدة ليتم تمويله.

وذكر خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات، أنه "بالتعاون مع الشركات قمنا بإنشاء منظومة الحماية المجتمعية للعمل على معالجة وحل عدد من المشكلات الرئيسية التي يعاني منها المجتمع مثل التعليم".

وأضاف عبد العظيم أنه تم تنفيذ مشروعات في هذا الإطار في 5 محافظات بالصعيد.

وقال محمد شلباية رئيس مجلس شركة بيبسيكو مصر: "يجب أن يكون الشباب لديهم استعداد للفشل، بمعنى أن يتقبل فشله ويعمل على تطوير مهاراته لينجح وهذا يجب أن نرسخه في الأطفال أثناء المرحلة الدراسية".