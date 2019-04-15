الأربعاء.. الرقابة المالية تستضيف ورشة عمل عن "معايير السلوك المهني"

كتب- مصطفى عيد:

يفتتح خالد النشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، فعاليات ورشة العمل المتخصصة "معايير السلوك المهني والمعايير الدولية لتقييم الأداء" التي تستضيفها الهيئة بمقرها في القرية الذكية خلال يومي الأربعاء والخميس المقبلين، بالتنسيق مع الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار.

وبحسب بيان من هيئة الرقابة المالية اليوم الاثنين، يناقش الحضور فى اليوم الأول لورشة العمل إشكالية الأخلاق ومعايير السلوك المهني، وإلقاء الضوء على ظاهرة تأثير التحيزات لدى القائمين باتخاذ القرار وخاصة عن اتخاذ القرار الاستثماري، مع تقديم نماذج لحالات تفاعلية لفهم كيفية التغلب على تلك المعضلات الأخلاقية.



وتركز فعاليات اليوم الثاني من الورشة على موضوع المعايير الدولية لتقييم الأداء الاستثماري بهدف تعزيز النزاهة والشفافية داخل الأسواق المالية غير المصرفية بمشاركة متحدثين من معهد المحللين الماليين، حيث يتم القاء الضوء على المعايير الدولية لتقييم الأداء الاستثماري والضرورات التي دفعت لتطبيقها وتطورها، وفهم متطلبات التوافق معها.

ويتطرق الحوار داخل الفعاليات إلى فهم المبادئ الأخلاقية لعدالة العرض والإفصاح الكامل وفقا لمعايير الأداء، والمقصود بالإعلان وإرشادات الإعلان وفقا للمعايير الدولية لتقييم الأداء الاستثماري.

وأكد النشار حرص الهيئة على رعاية ورش العمل المتخصصة "تأكيدا منها على ضرورة التأهيل المهني في مجال التمويل والاستثمار وغيره من الخبرات المتخصصة في الأسواق المالية غير المصرفية التي تراقب عليها".

وقال "إنه ايمانا بتقدير الهيئة للشهادات المهنية المعتمدة سواء في مجالات التمويل أو الخبرات المهنية الأخرى التي تحتاجها في إطارممارسة دورها الرقابي على الأسواق المالية غير المصرفية فقد أدخلت تعديلات على لائحة العاملين بها لوضع الحوافز لتشجيع التوجه نحو زيادة المعرفة والعلم لدى العاملين بها وتحسين إدارة المخاطر التي تراقب عليها".