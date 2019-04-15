غرقة صناعة الطباعة تعلن عن مسابقة ستار باك برو العربي لأول مرة في مصر

كتبت- دينا خالد:

نظمت غرفة صناعات الطباعة والتغليف بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة وغرفتي الصناعات الغذائية والكيماوية ندوة تعريفية للإعلان عن انعقاد معرض "باك بروسيس" لمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا ومسابقة "ستار باك برو العربي" لأول مرة في مصر، بحسب بيان صحفي من وزارة الصناعة اليوم الاثنين.

وقال عمرو طه، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة إن انعقاد هذه المسابقة لأول مرة في مصر يعد أولى ثمار استضافة مصر لمعرض "باك بروسيس" لمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا والذي ستنظمه هيئة معارض دوسلدورف الألمانية سنوياً بالقاهرة بدءً من شهر ديسمبر المقبل بالتعاون مع الشركة المنظمة لمعرض فوود أفريكا.

وأضاف أن المعرض يمثل منصة جيدة للشركات العاملة بمجالات تعبئة وتغليف المواد الغذائية والمشروبات والمستحضرات الصيدلانية ومستحضرات التجميل، بالإضافة إلى قطاعات مواد ووسائل التغليف.

ونقل البيان عن جيوفانا تشيلي، مديرة المكتب الإقليمي وممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، إنه بناءً على نجاح مسابقة "آراب ستار باك" للطلاب فقد قررت منظمة "اليونيدو" بالشراكة مع المركز اللبناني للتغليف "ليبان باك" توسيع آفاق المسابقة من خلال طرح مسابقة صناعية جديدة تحت عنوان "ستار باك برو العربي".

وتستهدف المسابقة رفع الوعي حول آخر المستجدات والتوجهات في قطاع التغليف والتعبئة من حيث التسويق والابتكار لضمان امتثال الشركات العربية الصغيرة والمتوسطة للمعايير الدولية المتعلقة بالتغليف الأمر الذي يسهم في زيادة القدرة التنافسية للصناعات الغذائية العربية وغيرها من القطاعات في العالم العربي.

وقال أحمد جابر، رئيس غرفة صناعات الطباعة والتغليف، إن القطاعات التي ستشارك في المسابقة تتضمن‎ الشركات والمشروعات العربية العاملة في قطاع التغليف في مجالات المنتجات الزراعية والغذائية والمستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل والمشروبات، بالإضافة إلى مستلزمات العناية الشخصية والمنزلية والأغلفة الصناعية وعبوات نقل المنتجات، فضلاً عن أغلفة نقاط البيع وأغلفة المنتجات الفاخرة.

وأضاف أن معايير التحكيم في المسابقة ترتكز إلى عدد من العوامل التي تتضمن الطابع العملي، والملاءمة للاستخدام، والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى تصميم الأغلفة من حيث الهوية الترويجية على الغلاف وعامل جذب المستهلك، والمعلومات المذكورة على البطاقات البيانية، إلى جانب التنفيذ، وعامل الابتكار والإبداع.

وقال إن لجنة التحكيم بالمسابقة تتضمن نخبة من المصممين والخبراء في مجال التغليف والتصميم والهويات الترويجية والصناعات الغذائية والسلع الاستهلاكية إلى جانب ممثلين عن منظمات عالمية في هذا المجال.