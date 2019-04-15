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    هيئة الاستثمار تصدر كتابا دوريا بضوابط زيادة رأسمال الشركات

    02:00 م الإثنين 15 أبريل 2019
    هيئة الاستثمار تصدر كتابا دوريا بضوابط زيادة رأسمال الشركات

    وزارة الاستثمار والتعاون الدولي

    كتب- مصطفى عيد:

    أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم الاثنين، كتابا دوريا بضوابط زيادة رأسمال الشركات، وذلك في إطار جهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولي للتيسير على المستثمرين، بحسب بيان من الوزارة اليوم.

    وقالت الوزارة إن هذا الكتاب يتضمن المستندات والإجراءات المتعلقة بزيادة رؤوس الأموال بالطريق النقدي للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، وقواعد التعامل على حقوق الأولوية في الاكتتاب في الشركات غير المقيدة بالبورصة المصرية.

    كما أصدرت الهيئة عددين من صحيفة الاستثمار، حيث تم تجميع كل ما صدر مؤخرا من كافة الكتب الدورية والقرارات الوزارية واللوائح.

    وتتيح الهيئة الكتاب الخاص بزيادة رأس المال، وصحيفة الاستثمار التي تشتمل على كل الكتب الدورية على الموقع الإلكتروني للهيئة، وفقا للبيان.

    الكتاب الدوري رقم 30 لسنة 2019 الخاص بضوابط زيادة رأسمال الشركات:

    الهيئة العامة للاستثمار وزارة الاستثمار البورصة المصرية شركات التوصية بالأسهم

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