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    تمويلي للمشروعات متناهية الصغر تتفاوض للحصول على قرض بـ 250 مليون جنيه

    01:06 م الإثنين 15 أبريل 2019
    تمويلي للمشروعات متناهية الصغر تتفاوض للحصول على قرض بـ 250 مليون جنيه

    شعار شركة تمويلي

    كتبت-منال المصري:

    قال عمرو أبو العزم، رئيس مجلس إدارة شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر، إن الشركة تتفاوض مع عدد من البنوك للحصول على قروض بقيمة 250 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر خلال العام الجاري لترتفع إجمالي التمويلات إلى مليار جنيه بنهاية ديسمبر المقبل.

    وبحسب تصرحيات أبو العزم لمصراوي على هامش انعقاد المؤتمر الخامس للمسؤولية المجتمعية للشركات، فإن الشركة حصلت على قروض خلال العامين الماضيين بقيمة 750 مليون جنيه من عدد من البنوك لتمويل المشروعات متناهية الصغر بعدد 18 ألف عميل، تستحوذ المرأة على نسبة 40% من إجمالي التمويلات .

    وأوضح أن الشركة تستهدف مضاعفة عدد الفروع لتصل إلى 40 فرعًا بنهاية العام الجاري مقابل 20 فرعًا حاليًا.

    وقال إن مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات متناهية الصغر حفزت البنوك على زيادة تمويل المشروعات متناهية الصغر بالتعاون مع الجمعيات والشركات .

    شركة تمويلي المشروعات متناهية الصغر عمرو أبو العزم
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