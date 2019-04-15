سفير الاتحاد الأوروبي: تنظيم مؤتمر بمنطقة قناة السويس نوفمبر المقبل

كتبت- منال المصري ومحمد علاء الدين:

تصوير- هاني رجب:

قال إيفان سيركوس سفير الاتحاد الأوروبي بمصر، إن الاتحاد الأوروبي يعمل على تنظيم مؤتمر بالتعاون مع القطاع الخاص في منطقة قناة السويس في شهر نوفمبر المقبل، تزامنا بالاحتفالية المئوية لقناة السويس.

جاء ذلك خلال المؤتمر الخامس للمسؤولية المجتمعية والنهوض بالشركات الإقليمية من أجل التنمية، اليوم الاثنين، بحضور عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وسفير المملكة المتحدة بمصر.

وأكد سفير الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد ملتزم بدعم مصر والشركاء لتعزيز مفهوم التنافسية بهدف خلق وظائف في مصر والمنطقة العربية، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال قروض مباشرة بالتعاون مع البنوك، كما أتاح منحا لدعم الابتكار.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل على تقديم الدعم الفني لمصر بهدف وضع التشريعات الإصلاحية للتوسع في ريادة الأعمال وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح السفير أن الاتحاد الأوروبي يقدم 400 منحة دراسية للإناث، وأنه تم توظيف أكثر من 200 شخص خلال العام الماضي.