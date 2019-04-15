طارق عامر: طرح حصة من بنك القاهرة في البورصة بنهاية العام الجاري

كتبت- منال المصري ووكالات:

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، لوكالة بلومبرج، اليوم الاثنين، إن الحكومة تخطط لطرح حصة من بنك القاهرة في البورصة بنهاية العام الجاري.

وبحسب عامر فإن الحصة المقرر طرحها في حدود 20% وربما ترتفع حتى 30%، وسيكون البيع في السوق المصري.

وبنك القاهرة واحدًا من أكبر البنوك العامة في مصر وهو مملوك بالكامل لبنك مصر، ثاني أكبر بنك حكومي في مصر.

وقال عامر: "الأمر لا يتعلق بالأموال.. ولكننا نخطط لدعم البورصة من خلال طروحات جديدة".

وبحسب مسؤول في البنك المركزي تحدث لمصراوي فإن البنك أصبح جاهزًا للطرح في البورصة وذلك بعد نجاح مجلس إدارته الحالي في إعادة هيكلة وتطوير البنك.

وقال المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن أسباب تأخر طرح بنك القاهرة بالبورصة أنه "تم تغيير مجلس إدارة البنك في 2017 وانتظرنا تحقيق أرباح مرتفعة للبنك في نهاية العام المالي الماضي من أجل طرح أسهم البنك بسعر أعلى".

وأضاف أن "التغيير وإحداث طفرة في أعمال البنك يحتاج إلى بعض الوقت".

وكان بنك القاهرة أعلن الشهر الماضي عن تحقيق صافي أرباح بعد الضرائب بقيمة 2.5 مليار جنيه، خلال العام الماضي، بنسبة نمو تخطت 200%.

كما حقق البنك طفرة في معدلات النمو لجميع قطاعات العمل المصرفي، وسجل إجمالي الأصول 165.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 13% مقارنة بعام 2017.

وفي بداية الأسبوع الجاري قرر البنك تغيير علامته التجارية في إطار خطة تطويره.

وبدأ البنك خلال الأيام الماضية رفع اللوجو القديم من على جميع فروع البنك المنتشرة على مستوى الجمهورية، ووضع اللوجو الجديد.