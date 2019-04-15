سي آي كابيتال تقود تحالفًا للاستحواذ على 60% من شركة "تعليم"

القاهرة- مصراوي:

قالت شركة سي آي كابيتال اليوم الاثنين في بيان للبورصة إنها وقعت عقود مشروطة للاستحواذ غير المباشر على حصة 60%في شركة تعليم لخدمات الإدارة.

و"تعليم" هي شركة استثمار مشتركة مملوكة من قبل عدد من المؤسسات الاستثماريسة العالمية وصناديق الاستثمار الدولية، وهي المشغل والمسيطر على جامعة النهضة في بني سويف، وهي أكبر جامعة خاصة بالصعيد.

وبحسب البيان تقود سي آي كابيتال تحالفًا لاستحواذ على حصة 60% من الشركة.

وقال البيان إنه من المتوقع أن تستثمر سي آي كابيتال حوالي 15 إلى 20% من إجمالي الصفقة بصفتها راعية لها، في حين أنه سيتم مشاركة مجموعة من المستثمرين من ذوي الخبرة الواسعة في النسبة المتبقية.

ومن المتوقع الانتهاء من الصفقة خلال الربع الثالث من 2019، بشرط الانتهاء من كافة الشروط والاشتراطات الواردة بالعقود، بما في ذلك من الحصول على الموافقات الإدارية والقانونية، وفقًا للبيان.

وقال حازم بدران، الرئيس التنفيذي لشركة سي آي كابيتال، إن عملية الاستحواذ تأكيد على قدرة الشركة في الاستثمار في الفرص الواعدة ذات العائد المتميز وذلك من خلال توسيع قاعدة الإيرادات.

وأضاف أن شركة تعليم تقدم نموذجًا مثاليًا في تلك النوع من الفرص الاستثمارية وذلك بحكم نشاطها في قطاع التعليم، وفريق العمل ذو الخبرات العالية، بالإضافة إلى خطة العمل التوسعية.

وبحسب ما ذكره محمود عطا الله، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سي آي كابيتال، فإن الشركة خلال 3 سنوات الماضية استحوذت على شركة كوربليس للتأجير التمويلي وشركة ريفي المختصة بالتمويل متناهي الصغر.

وأضاف: "الاستحواذ على شركة تعليم يعد فرصة استثمارية هائلة للشركة ولمساهمينا.