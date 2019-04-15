"بيبسيكو": توقيع اتفاقية مع اتحاد الصناعات قريبا لتدريب وتوظيف الشباب

كتب- محمد علاء الدين ومنال المصري:

قال محمد شلباية رئيس مجلس إدارة شركة بيبسيكو مصر، إنه سيتم توقيع اتفاقية مع اتحاد الصناعات المصرية من خلال بروتوكول لمدة ثلاث سنوات لتوظيف الشباب عن طريق تدريبهم ليكونوا موزعين لمنتجات الشركة وذلك بالشراكة مع بنك الإسكندرية.

وأضاف شلباية خلال المؤتمر الخامس للمسؤولية المجتمعية، اليوم الاثنين، إن هذه المبادرة ستكون على مستوى 200 قرية بمختلف أنحاء الجمهورية، ولكن أغلبها سيكون في صعيد مصر بصفته الجزء الأكثر احتياجا لفرص العمل.

وذكر أن الشركة لديها مشروعات مجتمعية عمرها يتجاوز 15 عاما، منها المشروع الزراعي للشركة، حيث تستخدم كافة احتياجاتها من البطاطس في مصر من الإنتاج المحلي والذي يصل إلى 330 ألف طن يتم جمعها من نحو 4 آلاف مزارع على مساحة 40 ألف فدان.

وأشار شلباية إلى أن هذا البرنامج يعتمد على توفير التقاوي للمزارعين بمساعدة الدعم الفني من المهندسين المتخصصين بالشركة للحصول على منتج بجودة عالية، وبعد ذلك تشتري الشركة المحصول من هؤلاء المزارعين.

وأوضح أن الشركة بهذا البرنامج تساعد الدولة في توفير فرص عمل وتقليل الاستيراد، عن طريق الاعتماد على المنتج المحلي وإمداد الفلاحين بالخبرات اللازمة، بحسب وصفه.

كما أشار شلباية إلى دوري بيبسي للمدارس الذي تنظمه شركته، حيث قال إن هذا الدوري تخرج منه العديد من المواهب الرياضية بمصر مثل محمد صلاح والنني وغيرهم من اللاعبين، ما أدى إلى تكوين موارد رياضية لمصر وأصبحوا سفراء للشركة في مختلف دول العالم.